Der deutsche Meister setzt sich gegen das Tabellenschlusslicht aus Sachsen souverän durch und feiert den zweiten Sieg nacheinander in der DEL. Angreifer Yannick Veilleux gelingt ein Doppelpack.

Angreifer Yannick Veilleux steuerte zwei Tore zum Heimsieg der Eisbären Berlin gegen die Dresdner Eislöwen bei. (Archivbild)

Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das zweite Spiel in Serie gewonnen. Der deutsche Meister siegte gegen den Tabellenletzten Dresdner Eislöwen souverän mit 5:1 (2:1, 2:0, 1:0). Yannick Veilleux erzielte zwei Tore, außerdem trafen Markus Vikingstad, Andreas Eder und Frederik Tiffels für die Hauptstädter.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof machten die Hausherren von Beginn an Druck. Eine der zahlreichen Chancen nutzte Veilleux in der dritten Minute zum Führungstreffer. Vikingstad erhöhte, als die Eisbären in Unterzahl spielten (9.). Auch danach bestimmten die Gastgeber die Begegnung, verpassten es aber, ihren Vorsprung auszubauen. Stattdessen nutzte Travis Turnbull eine Unachtsamkeit der Berliner Hintermannschaft, um die Gäste wieder heranzubringen (18.).

Yannick Veilleux trifft doppelt

Im zerfahrenen zweiten Drittel taten sich beide Teams in der Offensive lange schwer, ehe die Berliner wieder zielstrebiger wurden. Erst traf Eder (36.), dann sorgte Tiffels nach einem Alleingang für das 4:1 (39.).

Kurz nach dem Beginn des Schlussabschnitts gelang Veilleux sein zweiter Treffer (42.). Danach überstanden die Eisbären selbst eine doppelte Unterzahlsituation schadlos und brachten den Erfolg ungefährdet über die Zeit.