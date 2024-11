Der deutsche Meister bleibt in der DEL auf Erfolgskurs. Dank einer erfolgreichen Aufholjagd beim Tabellenschlusslicht baut der Spitzenreiter seinen Vorsprung auf die Verfolger aus.

Eisbären Berlin gewinnen mit 5:3 in Düsseldorf

Nationalspieler Pföderl erzielte beim Sieg der Eisbären in Düsseldorf das wichtige Tor zum 4:3.

Düsseldorf - Die Eisbären Berlin haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister beim Schlusslicht Düsseldorfer EG nach einem 1:3-Rückstand noch mit 5:3 (0:2, 3:1, 2:0). Liam Kirk, Korbinian Geibel, Mitch Reinke, Leonhard Pföderl und Yannick Veilleux sorgten mit ihren Toren für den Arbeitssieg der Hauptstädter.

Vor 9.479 Zuschauern gingen die Gastgeber früh in Führung. In der 5. Minute schloss Jakub Borzecki einen Konter erfolgreich ab, nachdem sich die Berliner einen Puckverlust im Aufbauspiel erlaubt hatten. Die Hauptstädter bestimmten danach die Begegnung, ließen aber vor dem gegnerischen Tor immer wieder die nötige Präzision vermissen. So konnte Sinan Akdag den Vorsprung der Düsseldorfer ausbauen (17.).

Die Berliner können im zweiten Drittel einen 1:3-Rückstand aufholen

Auch im zweiten Drittel unterliefen den Berlinern einige Fehler, allerdings nutzten sie nun ihre Chancen. Nach dem Anschlusstreffer von Kirk (25.) konnte Paul Postma den Zwei-Tore-Vorsprung der Düsseldorfer wieder herstellen (27.). Doch Geibel mit seinem ersten DEL-Tor (29.) und Reinke (36.) sorgten für den Ausgleich der Hauptstädter.

Im Schlussabschnitt vergaben beide Teams einige Gelegenheiten, ehe die Berliner das Spiel durch späte Treffer von Pföderl (57.) und Veilleux (59.) zu ihren Gunsten entscheiden konnten.