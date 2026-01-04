Der deutsche Meister überzeugt auch beim Arbeitssieg gegen die Schwaben nur zeitweise. Am Ende entscheidet die Effizienz der Berliner.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben nach zwei Niederlagen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder einen Sieg gefeiert. Der deutsche Meister gewann gegen die Augsburger Panther mit 6:3 (2:0, 2:0, 2:3). Liam Kirk, Leonhard Pföderl, Korbinian Geibel, Andreas Eder, Blaine Byron und Frederik Tiffels erzielten die Tore der Hauptstädter.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof traf Kirk bereits nach 40 Sekunden. Die frühe Führung verlieh den Berliner allerdings keine Sicherheit. Sie leisteten sich zahlreiche Abspielfehler, wodurch die Augsburger zu einigen Chancen kamen. Kurz vor der ersten Pause konnten die Gastgeber allerdings ihre erste Überzahlsituation nutzen. Pföderl erhöhte auf 2:0 (19.).

Berliner sind das effizientere Team

Das zweite Drittel begann zerfahren, doch die Berliner steigerten sich und verwerteten ihre Gelegenheiten weiterhin konsequent. Geibel (30.) und Eder (33.) sorgten für einen Vier-Tore-Vorsprung.

Im Schlussabschnitt erzielte Byron sogar den fünften Treffer der Hausherren (42.). Die Gäste kamen durch Tore von Riley Damiani (45.), Alexander Blank (46.) und erneut Damiani im Powerplay (55.) noch einmal heran, doch Tiffels sorgte für die Entscheidung, nachdem Augsburgs Goalie Peyton Jones zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis gegangen war (58.).