Dank einer starken Leistung in der Offensive bauen die Hauptstädter ihre Erfolgsserie in der DEL aus. Maßgeblichen Anteil daran hat Angreifer Ty Ronning, dem gegen Iserlohn ein Hattrick gelingt.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg hintereinander geschafft. Der deutsche Meister gewann gegen die Iserlohn Roosters mit 6:3 (1:0, 3:1, 2:2) und festigte damit die Tabellenführung. Ty Ronning erzielte drei Tore, außerdem trafen Liam Kirk, Gabriel Fontaine und Marcel Noebels für die Hauptstädter.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof spielten beide Teams von Beginn an konsequent nach vorn, leisteten sich aber auch einige Fehler. Die Hausherren waren insgesamt gefährlicher und gingen durch einen Treffer von Ronning in der 19. Minute in Führung.

Ronning komplettiert im Schlussdrittel seinen Hattrick

Im zweiten Drittel spielten die Berliner ihrer Qualitäten in der Offensive aus. Kirk (26.) erhöhte nach einem präzisen Pass von Noebels. Nur 41 Sekunden später nutzte Branden Troock einen Puckverlust der Gastgeber, um die Iserlohner wieder heranzubringen, doch Ronning stellte mit seinem zweiten Tor den alten Abstand wieder her (29.), bevor Fontaine zum 4:1 traf (31.).

Shane Gersich konnte im Schlussabschnitt mit einem Unterzahltreffer für die Gäste (42.) verkürzen, ehe Ronning mit seinem dritten Treffer (49.) und Noebels (50.) für einen komfortablen Vorsprung der Hausherren sorgten. Gersich traf für die Iserlohner zum Endstand (51.).