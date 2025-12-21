Der Titelverteidiger und der Vizemeister liefern sich ein hart umkämpftes Spiel. Weil die Hauptstädter einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielen, müssen sie sich am Ende mit einem Punkt begnügen.

Berlin - Die Eisbären Berlin mussten in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage hintereinander hinnehmen. Der deutsche Meister verlor gegen die Kölner Haie nach einer 3:1-Führung mit 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Eric Hördler, Blaine Byron und Marcel Noebels trafen für die Hauptstädter, die sich immerhin über das Comeback von Nationalspieler Korbinian Geibel nach langer Verletzungspause freuen konnten.

Die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof erlebten eine turbulente Anfangsphase. In der dritten Minute sorgte Hördler mit seinem ersten Saisontor für die Führung der Hausherren. Byron baute den Vorsprung aus (7.), doch nur 14 Sekunden verkürzte Parker Tuomie für die Gäste.

Die Berliner verspielen eine 3:1-Führung

Nach der ersten Pause wurde die Begegnung hitziger. Noebels erzielte im Powerplay das 3:1 der Hausherren, die danach aber eine doppelte Überzahlsituation nicht nutzen konnten. Stattdessen gelang Dominik Bokk der erneute Anschlusstreffer der Rheinländer, als diese einen Spieler mehr auf dem Eis hatten (40.).

Im Schlussabschnitt blieb das Spiel umkämpft. Beide Teams vergaben einige Chancen, ehe Nate Schnarr für die Kölner ausglich (55.). Die Verlängerung blieb torlos, Schnarr entschied das Spiel dann im Penaltyschießen zugunsten der Kölner.