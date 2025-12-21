Mit Tannenbaum und guter Laune zeigt sich Altkanzler Gerhard Schröder. Wie seine Frau die gemeinsame Weihnachtstradition beschreibt.

Hannover - Einen Tannenbaum auf der Schulter, freundlicher Blick in die Kamera: Ein Foto von Altkanzler Gerhard Schröder (81) beim Tannenbaum-Kauf hat seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim (55) bei Instagram veröffentlicht. „Unsere Tradition pur: Auch dieses Jahr - erfolgreiche Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum!“, schrieb sie dazu im sozialen Netzwerk Instagram. Dazu schrieb sie auf Koreanisch das Wort „Weihnachtsbaum“. Zuvor hatte „Bild“ darüber berichtet.

Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass sich Schröder wegen einer Burnout-Erkrankung in klinische Behandlung begeben hatte. Nach Angaben seines behandelnden Arztes litt er damals an einem „typischen Burnout-Syndrom mit dem Zeichen einer tiefgreifenden Erschöpfung und stark ausgeprägtem Energiemangel“.

Seit Jahren steht der Altkanzler wegen seiner langjährigen Freundschaft zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und Tätigkeiten für russische Energiekonzerne in der Kritik.