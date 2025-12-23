Der deutsche Meister kassiert in der DEL die nächste Niederlage. Im Liga-Klassiker gegen Mannheim erlauben sich die Hauptstädter zu viele Fehler und Zeitstrafen.

Trainer Serge Aubin muss mit den Eisbären Berlin eine weitere Niederlage hinnehmen. (Archivbild)

Mannheim - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das dritte Spiel in Folge verloren. Am Dienstagabend unterlag der deutsche Meister bei den Adler Mannheim mit 5:8 (1:4, 2:3, 2:1). Liam Kirk erzielte zwei Tore, außerdem trafen Leonhard Pföderl, Blaine Byron und Mitchell Reinke für die Hauptstädter.

Vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften Mannheimer Arena wurden die Hausherren nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zielstrebiger und brachten die Berliner immer wieder in Schwierigkeiten. Zachary Solow traf in der 13. Minute für die Kurpfälzer, Maximilian Heim erhöhte (15.).

Die Berliner kassieren vier Tore in Unterzahl

Nur 14 Sekunden später brachte Pföderl die Gäste wieder heran, doch Kris Bennett (17.) und Nicolas Mattinen im Powerplay (19.) sorgten noch vor der ersten Pause für eine 4:1-Führung der Mannheimer.

Im zweiten Drittel verkürzten Byron in Unterzahl (23.) und Kirk in Überzahl (28.) für die Hauptstädter, ehe Matthias Plachta mit einem weiteren Powerplay-Treffer der Gastgeber antwortete (30.). Nach einer Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Eisbären-Kapitän Jonas Müller trafen auch Anthony Greco (33.) und Justin Schütz (34.) in Überzahl für die Kurpfälzer. Späte Powerplay-Tore von Kirk (53.) und Reinke (56.) reichten den Berlinern nicht, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Stattdessen erzielte Alexander Ehl den achten Treffer der Mannheimer (60.).