Der deutsche Meister muss Tabellenführer Ingolstadt in der DEL davonziehen lassen. In einer intensiven Begegnung sind die Oberbayern das effizientere Team.

Ingolstadt - Die Eisbären Berlin haben kaum noch Chancen auf den Hauptrundensieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Der deutsche Meister verlor das Nachholspiel beim Tabellenführer ERC Ingolstadt mit 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) und hat nun bei nur noch vier ausstehenden Spieltagen elf Punkte Rückstand auf die Oberbayern. Frederik Tiffels erzielte den einzigen Treffer des Tabellenzweiten.

Die Partie war Ende Januar wegen des kritischen Gesundheitszustands von Nationalspieler Tobias Eder verlegt worden. Einen Tag später war bekanntgeworden, dass der 26-Jährige an den Komplikationen einer Krebserkrankung starb.

In dem Nachholspiel spielten beide Teams vor 4815 Zuschauern in der ausverkauften Ingolstädter Arena von Beginn an hoch konzentriert und ließen nur wenige Torchancen zu. So fiel der erste Treffer erst im zweiten Drittel. Tiffels kam in der 27. Minute nach einem Querpass von Jonas Müller frei zum Schuss und sorgte für die Führung der Berliner.

Die Berliner machen zu wenig aus ihren Torchancen

Die Hausherren konnten das Ergebnis allerdings innerhalb weniger Minuten zu ihren Gunsten drehen: Erst glich Alex Breton im Powerplay aus (31.), dann schloss Daniel Pietta einen Konter erfolgreich ab (35.).

Im Schlussabschnitt bemühten sich die Gäste um den Ausgleich, konnten aber einige gute Gelegenheiten nicht verwerten. Stattdessen sorgte Austen Keating in der letzten Spielminute für die Entscheidung zugunsten der Ingolstädter, nachdem Eisbären-Goalie Jonas Stettmer zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis gegangen war.