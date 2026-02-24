Nach der Olympia-Pause der DEL sind die Berliner im Kampf um die direkte Qualifikation für das Playoff-Viertelfinale sofort wieder gefordert. Ein Torhüter fehlt dabei.

Trainer Serge Aubin und die Eisbären Berlin müssen in der DEL um die direkte Viertelfinal-Qualifikation kämpfen.

Berlin - Nach der vierwöchigen Olympia-Pause starten die Eisbären Berlin in den Hauptrunden-Endspurt der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Mittwochabend empfängt der amtierende Meister die Straubing Tigers in der Arena am Ostbahnhof (19.30 Uhr/ Magentasport).

Cheftrainer Serge Aubin ist sich der Brisanz der kommenden Aufgaben bewusst: „Wir versuchen von nun an, jedes mögliche Spiel zu gewinnen. Diese Playoff-Mentalität beginnt morgen“, sagte er am Dienstag.

Der Titelverteidiger kämpft um Platz sechs

Schließlich geht es in den verbleibenden acht Hauptrundenspielen für den Titelverteidiger darum, nach einer bislang durchwachsenen, von großen Verletzungssorgen geprägten Saison zumindest die direkte Qualifikation für das Playoff-Viertelfinale zu schaffen. Dazu müssen die Berliner die Fischtown Pinguins Bremerhaven überholen, die derzeit mit drei Punkten Vorsprung den sechsten Tabellenplatz belegen. „Das ist eine wichtige Phase“, betonte Aubin. „Wir haben einen großen Schritt vor uns, und den wollen wir machen.“

Angesichts der bevorstehenden Herausforderung gilt es für die vier Berliner Nationalspieler, das Aus im Viertelfinale des olympischen Turniers schnell abzuhaken. „Das war eine super Erfahrung, auch wenn wir es sportlich teilweise natürlich als Team nicht so geschafft haben, das aufs Eis zu bringen, was wir uns vorgestellt hatten“, sagte Kai Wissmann, der zusammen mit Jonas Müller, Frederik Tiffels und Korbinian Geibel in Mailand dabei war.

Torhüter Hillebrand vor dem Saison-Aus

Nun gehe es für die Eisbären darum, sich in den verbleibenden Hauptrundenspielen „ein gutes Gefühl zu holen, sodass wir in den Playoffs dann sehr selbstbewusst auftreten können“, betonte Wissmann.

Dabei muss der Titelverteidiger mehrere Wochen auf Torhüter Jake Hildebrand verzichten. Beim Testspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg hatte sich der 32-Jährige eine Unterkörperverletzung zugezogen. Ein Comeback noch in dieser Spielzeit hängt vom Heilungsverlauf ab. Daneben stehen auch die Stürmer Patrick Khodorenko und Blaine Byron in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung.