Die Eisbären müssen den nächsten langfristigen Ausfall hinnehmen. Blaine Byron wird für die Berliner in dieser Saison nicht mehr spielen können.

Berlin - Die Eisbären Berlin beklagen den nächsten langfristigen Ausfall. Wie der deutsche Eishockey-Meister mitteilte, wird Angreifer Blaine Byron in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen können. Der 30-jährige Kanadier zog sich in der Partie bei den Grizzlys Wolfsburg am Sonntag eine Muskelverletzung zu und muss operiert werden.

„Die Verletzung ist ein Schock und ein schwerer Rückschlag im Endspurt der DEL-Hauptrunde. Sowohl für uns als auch vor allem für Blaine selbst“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. Die Berliner müssen zudem auch auf Patrick Khodorenko für den Rest der Saison verzichten.

Das Verletzungspech zieht sich schon durch die ganze Saison. Abwehrspieler Kai Wissmann hatte in Wolfsburg gerade sein Comeback nach langer Auszeit gegeben. Die Eisbären liegen nach 41 von 52 Hauptrundenspielen auf dem siebten Platz und kämpfen noch um die direkte Playoff-Qualifikation.