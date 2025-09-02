Top-Talent Maxim Schäfer von den Eisbären Berlin wagt den Sprung über den Atlantik. Für den 18-Jährigen erfüllt sich damit ein Wunsch.

Berlin - Top-Talent Maxim Schäfer verlässt den deutschen Eishockey-Meister Eisbären Berlin. Wie der Club aus der Hauptstadt mitteilte, wechselt der 18-Jährige auf Leihbasis zum kanadischen Junioren-Team Saguenéens de Chicoutimi in die Quebec Major Junior Hockey League. Schäfers Vertrag mit den Eisbären ruhe während seiner Zeit in Kanada, hieß es weiter.

„Maxim ist ein sehr talentierter Stürmer, der in seinem ersten Jahr als Profi direkt überzeugen konnte. Wir hatten ihn für die neue Saison in unserem Kader eingeplant“, erklärte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer, fügte aber an: „Maxims Berater und Chicoutimi haben sich aber kürzlich bei uns nach der Möglichkeit erkundigt, ob Maxim in der QMJHL auflaufen kann. Auch Maxim selbst hat den Wunsch geäußert, in Kanada zu spielen.“

Schäfer war 2022 zu den Eisbären Juniors Berlin gewechselt. In der vergangenen Spielzeit debütierte er in der Deutschen Eishockey Liga. In 37 Partien gelangen ihm ein Treffer und zwei Assists. Zudem war er im diesjährigen Draft der nordamerikanischen Profiliga NHL der am frühesten gedraftete Deutsche. Schäfer wurde von den Washington Capitals in der dritten Runde an insgesamt 96. Stelle ausgewählt.