Ein gestohlenes Auto, eine Verfolgungsjagd durch einen Leipziger Park und am Ende Sachschaden und eine Verletzte: Was bei der Flucht eines 31-Jährigen passierte und was den Fahrer nun erwartet.

Leipzig - Ein Mann hat auf seiner Flucht vor der Polizei in Leipzig einen Unfall und einigen Sachschaden verursacht. Der Fahrer war mit einem gestohlenem Auto unterwegs und entzog sich am Montagnachmittag einer Verkehrskontrolle, wie die Polizei berichtete. Dabei sei der 31-Jährige durch den Stadtteilpark „Grüner Bogen“ gefahren und gegen einen Begrenzungsstein sowie über den unbefestigten Teil der Straße gefahren.

Dadurch wurden die Wiese, die Böschung und auch der Weg selbst beschädigt. An einer Kreuzung habe der Mann dann die Vorfahrt eines anderen Autos missachtet. Bei dem Zusammenstoß sei die 46 Jahre alte Fahrerin leicht verletzt worden.

Stromkasten beendet Fahrt

Durch die Kollision kam der Wagen des Flüchtigen von der Straße ab, durchbrach eine Grundstücksumfriedung und kam schließlich an einem Stromkasten zum Stehen, wobei dieser beschädigt wurde. Der Fahrer versuchte nun, zu Fuß zu flüchten, konnte aber dann von den ihm folgenden Beamten gestellt werden. Der verursachte Gesamtschaden wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Gegen den 31-Jährigen wird jetzt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.