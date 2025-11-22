Nach der schwachen Leistung der Berliner bei der Heimniederlage gegen München findet Trainer Serge Aubin deutliche Worte. Gegen den DEL-Tabellenführer Straubing fordert er mehr Einsatzwillen.

Berlin - Chefcoach Serge Aubin äußerte nach dem 1:3 der Eisbären Berlin gegen den EHC Red Bull München ungewohnt deutliche Kritik an der Leistung seines Teams. „Das Wort, das mir dazu einfällt, ist: enttäuschend“, sagte der Kanadier am Freitagabend. „Ich bin von vielen verschiedenen Bereichen des Spiels enttäuscht. Der größte war unsere Einsatzbereitschaft. Man muss die 50/50-Zweikämpfe an den Banden gewinnen, und im Moment gewinnen wir davon absolut nicht genug. Das hat unserem gesamten Spiel geschadet.“

Eine Antwort auf die ernüchternde Vorstellung erwartet der Trainer am Sonntag. Dann gastiert der deutsche Meister, der nach der Niederlage gegen München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf den achten Tabellenplatz abrutschte, beim souveränen Spitzenreiter Straubing Tigers (16.30 Uhr/ Magentasport und DF1).

Trainer Aubin fordert Steigerung

„Natürlich sind sie in dieser Saison im Höhenflug, und es ist immer schwer, dort zu spielen“, sagte Aubin mit Blick auf den kommenden Gegner. „Aber ich denke, was wir ändern müssen, ist unsere Einstellung. Das ist etwas, was wir selbst kontrollieren können. Ich möchte, dass wir dort mit der bestmöglichen Einstellung auftreten. Es ist für jeden – einschließlich mir – an der Zeit, sich zu steigern. Im Moment ist das definitiv nicht das Berlin, das wir sein wollen.“

Die Qualitäten der Straubinger sind den Eisbären aber durchaus bewusst. „Sie sind insgesamt sehr schnell. Ich weiß nicht, ob viele Mannschaften in der Liga mit ihrem Tempo mithalten können. Das ist etwas, das wir am Sonntag schaffen müssen“, sagte Verteidiger Les Lancaster.