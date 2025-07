Für ihren gestorbenen Mitspieler Tobias Eder gewinnen die Eisbären die deutsche Meisterschaft. In der kommenden Spielzeit wird sein Bruder Andreas für die Berliner auflaufen.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben eine wichtige und emotionale Personalie für die neue Saison verkündet. Andreas Eder, Bruder des im Januar nach einer Krebserkrankung gestorbenen Eisbären-Stürmers Tobias Eder, wird künftig für den deutschen Eishockey-Meister auflaufen.

Der 29 Jahre alte Angreifer kommt vom Liga-Konkurrenten EHC Red Bull München und erhält einen Vertrag bis 2027, wie die Berliner mitteilten. Er wird für die Eisbären mit der Rückennummer 43 spielen.

Besonderes Datum für Bekanntgabe

„Als er krank geworden ist, haben wir auch gesagt, dass wir auf jeden Fall noch mal miteinander spielen wollen und dass er das packt“, sagte Andreas Eder der „Berliner Morgenpost“. „Ich denke, ich könnte nirgends mehr mit Tobi zusammenspielen als hier in Berlin.“ Einigkeit über den Wechsel gab es dem Bericht zufolge schon vor dem Tod von Tobias Eder.

Der Tag der Verkündung des Wechsels am Samstag ist nicht zufällig gewählt. Eigentlich wollte Tobias Eder an diesem Datum heiraten. „Damit wenigstens irgendetwas Positives an diesem Tag passiert, haben wir gesagt, dass wir es da mitteilen“, sagte sein Bruder der Zeitung.

Andreas Eder bedankte sich bei seinem neuen Club für große Unterstützung. „Alles, was die Eisbären bis jetzt gemacht haben, ist unglaublich. Für uns als Familie ist das nicht selbstverständlich, wir sind sehr dankbar“, sagte er.

„Andy hat seine Klasse bereits mehrfach unter Beweis gestellt und wird eine wichtige Rolle in unserer Offensive einnehmen. Er ist vielseitig einsetzbar und durchsetzungsstark“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Tobias Eder starb mit nur 26 Jahren

Der Club hatte Tobias Eder, der im Januar im Alter von nur 26 Jahren starb, den Titelgewinn in der vergangenen Saison gewidmet. Die Erinnerung an den ehemaligen Mitspieler prägte die Feierlichkeiten. Eders Verlobte nahm stellvertretend die Goldmedaille entgegen. Die Spieler posierten unter anderem mit einem Trikot von Eder. Eders Tod hatte bundesweit für Bestürzen gesorgt.