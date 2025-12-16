Kugelschreiber statt Schlittschuhe: Der seit eineinhalb Jahren wegen einer Schulterverletzung ausgefallene Eisbären-Verteidiger Nowak beendet seine aktive Karriere und wechselt die Seiten.

Berlin - Eishockey-Profi Marco Nowak beendet seine aktive Karriere bei den Eisbären Berlin, bleibt dem Verein aber erhalten. Der 35 Jahre alte Verteidiger, der seit eineinhalb Jahren aufgrund einer Schulterverletzung nur zuschauen konnte, wechselt ins Management des deutschen Meisters, wie der Verein mitteilte.

„Es ist schwer, so abzutreten. Ich hätte mir natürlich gewünscht, den Zeitpunkt meines Karriereendes selbst zu bestimmen“, wird Nowak in der Pressemitteilung zitiert. Der Ex-Profi absolviert zunächst ein Praktikum und beginnt parallel ein berufsbegleitendes Studium im Bereich Sportmanagement.

Nowak stieß in der Saison 2022/23 von der Düsseldorfer EG zu den Eisbären und absolvierte insgesamt 713 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga. 41 Tore und 144 Vorlagen stehen für den ehemaligen Nationalspieler zu Buche. Allein 27 Scorerpunkte erzielte der gebürtige Dresdner für die Eisbären, mit denen er 2024 und 2025 zwei Meisterschaften feierte.

Nowak der an zwei Weltmeisterschaften sowie den Olympischen Winterspielen 2022 teilnahm, wird im Rahmen des Heimspiels der Berliner gegen seinen dritten DEL-Verein, die Nürnberg Ice Tigers, am 28. Dezember feierlich verabschiedet.