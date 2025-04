Das Playoff-Finale der DEL ist in diesem Jahr recht einseitig. Titelverteidiger Eisbären Berlin deklassiert die Kölner Haie auch im vierten Finalspiel. Am Freitag dürfte der elfte Titel klar sein.

Köln - Die Eisbären Berlin sind nach einer erneuten Final-Gala nur noch einen Sieg vom elften Titelgewinn in der Deutschen Eishockey Liga entfernt. Der Titelverteidiger gewann auch das vierte Finalspiel bei den Kölner Haien mit 7:0 (2:0, 2:0, 3:0).

Am Mittwoch trafen Liam Kirk (10. Minute/57.), Marcel Noebels (16.), Manuel Wiederer (27.), Blaine Byron (39.), Top-Scorer Ty Ronning (42.) und Eric Hördler (60.) vor 18.600 Zuschauern in der ausverkauften Kölner Lanxess-Arena. Ronning baute seine DEL-Rekordserie aus und sammelte auch im 27. Spiel am Stück mindestens einen Punkt.

In der Best-of-Seven-Serie führt das Team von Trainer Serge Aubin damit nach Siegen mit 3:1 und kann am Freitag (19.30 Uhr/Magenta Sport) vor den heimischen Fans die elfte Meisterschaft seit 2005 klarmachen. Auch ohne den weiterhin an der Hand verletzten Top-Verteidiger Kai Wissmann, der wohl auch die WM verpassen wird, war der Hauptstadt-Club beim achtmaligen Meister vom Rhein von Beginn an tonangebend.

Haie völlig ungefährlich

Angesichts ihrer klaren Überlegenheit konnten es die Berliner diesmal auch verkraften, dass DEL-Playoff-Rekordtorjäger Leo Pföderl leer ausging. So sehr sich die Haie um den ebenfalls angeschlagenen Nationalmannschafts-Kapitän Moritz Müller auch mühten, in die deutlich gefährlicheren Zonen kamen nur die Gäste.

Wie schon beim 7:0 der Berliner im dritten Finalspiel am Ostermontag waren die Rheinländer chancenlos. Insbesondere beim dritten Berliner Tor durch Nationalstürmer Wiederer sah Kölns Abwehr ziemlich teilnahmslos aus.

Die Eisbären, die all ihre zehn Titel in der Zeit nach der bislang letzten Kölner Meisterschaft 2002 sammelten, dürften damit nach 2008 und 2013 erneut zu stark für die Haie im Playoff-Finale sein.