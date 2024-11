Die Thüringer zeigen in Lemgo Moral, laufen aber dem Vier-Tore-Rückstand Mitte der zweiten Halbzeit bis zum Ende vergeblich hinterher.

Lemgo - Nach drei Pflichtspielsiegen in Serie und dem Einzug ins DHB-Pokalviertelfinale haben die Handballer des ThSV Eisenach einen Rückschlag erlitten. Die Thüringer verloren ihr Bundesliga-Gastspiel beim TBV Lemgo mit 28:31 (13:16). Den größten Anteil am Erfolg der Ostwestfalen hatten Hendrik Wagner (9) und Samuel Zehnder (6/3). Für die Gäste erzielten Marko Grgic (8/1) und Filip Vistorop (6) und Ivan Snajder (5) die meisten Tore.

Die Gäste lagen nur beim 1:0 in der ersten Minute einmal in Führung und mussten anschließend immer einem Rückstand hinterherlaufen. Auch nach dem 18:22 (43.) steckten die Thüringer nicht auf und konnten bis zum 26:27 (56.) zumindest auf einen Punktgewinn hoffen. Doch in der Schlussphase behielten die Hausherren die Nerven.