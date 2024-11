Eisenach holt zwei Punkte in Mannheim

Mannheim - Die Handballer des ThSV Eisenach haben in der Bundesliga für eine große Überraschung gesorgt. Die Schützlinge von Misha Kaufmann gewannen am Freitag ihr Gastspiel bei den Rhein-Neckar Löwen mit 36:32 (20:14) und fügten den Mannheimern ihre erste Saisonniederlage auf heimischem Parkett zu. Den größten Anteil am Eisenacher Erfolg hatten Marko Grgic (7 Tore) und Fynn Hangstein (7/7). Für die Gastgeber erzielten Ivan Martinovic (9/2) und Sebastian Heymann (7) die meisten Treffer.

Die Eisenacher erwischten einen Start nach Maß und lagen nach neun Minuten mit 6:2 vorn. Diesen Vorsprung bauten die Eisenacher bis zur Pause auf sechs Treffer aus und ließen sich diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand nehmen. Dabei konnten sich die Thüringer vor allem auf ihre stabile Abwehr und ihren überragenden Torwart Matija Spikic verlassen. Der Eisenacher Keeper wehrte zehn Würfe des Gegners ab.