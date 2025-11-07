Nach dem Erfolg gegen die Slowakei treffen die deutschen Eishockey-Frauen im entscheidenden Spiel auf Ungarn. Gelingt dem Team die Titelverteidigung beim Deutschland Cup?

Landshut - Die deutschen Eishockey-Frauen haben mit einem Sieg gegen die Slowakei die Chance auf die Titelverteidigung beim Deutschland Cup gewahrt. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod gewann das zweite Turnierspiel 3:2 (1:2, 1:0, 0:0) nach Verlängerung. Vor rund 1.825 Zuschauern schossen Emily Nix von Frölunda HC (6. Minute), Tabea Botthof (33.) von den Mad Dogs Mannheim und Nicola Hadraschek Eisenschmid (62.) die deutschen Tore.

Damit spielt Deutschland am Samstag (14.45 Uhr) gegen Ungarn um den Turniersieg. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes benötigt dafür einen Sieg nach regulärer Spielzeit. Die deutschen Frauen zeigten gegen die Slowakei eine bessere Leistung als beim 3:2 nach Penaltyschießen gegen Frankreich am Mittwoch. Aus der lange deutlichen Überlegenheit machte Deutschland indes zu wenig. „Das macht es als Trainer ziemlich stressig“, sagte Bundestrainer MacLeod.

Eishockey-Männer am Samstag wieder im Einsatz

Die deutschen Männer spielen am Samstag (18.45 Uhr/beide MagentaSport) gegen Österreich ihr zweites Turnierspiel. Anders als bei den Frauen ist der Konkurrenzkampf um die Plätze im Olympia-Kader wesentlich größer.