Ein Wohnhaus in Wolfenbüttel steht in Flammen. Zuvor haben Anwohner eine Detonation gehört. Eine Person wird vermisst, es gibt zahlreiche Verletzte.

Einsatzkräfte vor Ort: In Wolfenbüttel ist ein Reihenhaus zerstört worden und in Brand geraten.

Wolfenbüttel - An einem zerstörten Reihenhaus im niedersächsischen Wolfenbüttel läuft ein Feuerwehrgroßeinsatz. Ein Gebäudeteil steht nach Angaben der Polizei in Flammen. Anwohner hatten zuvor einen lauten Knall gehört und die Einsatzkräfte alarmiert, wie es hieß. Die Feuerwehr sei aktuell mit Löscharbeiten beschäftigt, teilte die Polizei mit.

Eine Person werde vermisst, zahlreiche Menschen seien verletzt worden, berichtete die Polizei weiter. Auch das Technische Hilfswerk sei im Einsatz. Eine dicke Ziegelmauer ist komplett eingestürzt.

Wie eine Feuerwehrsprecherin mitteilte, werden aktuell 16 Personen aus den betroffenen Wohnhäusern betreut. Dichter Rauch war weithin sichtbar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Polizei teilte auf ihrem WhatsApp-Kanal mit: „Die Feuerwehr hat das Feuer unter Kontrolle. Bitte halten Sie dennoch Fenster und Türen geschlossen.“