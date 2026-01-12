Eiseskälte und Glatteis: So zeigt sich das Wetter am Montag in Berlin und Brandenburg. Beim Autofahren oder bei Wegen zu Fuß ist äußerste Vorsicht geboten.

Besonders am Montagmorgen ist es sehr kalt in Berlin und Brandenburg. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - Strenger Frost und Glätte bestimmen das Wetter in Berlin und Brandenburg. Der Montag startet sehr kalt mit Temperaturen zwischen -9 und -15 Grad, lokal bis -20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Später am Tag sollen die Werte auf -4 bis 0 Grad ansteigen. Mittags setzt gebietsweise Schneefall ein, der nachmittags in gefrierenden Regen übergeht. Dazu bildet sich Glatteis - auf den Straßen ist Vorsicht geboten.

In der Nacht zum Dienstag herrscht weiter Glatteisgefahr bei Temperaturen von 0 bis -4 Grad, in der Südwesthälfte von Brandenburg wird es etwas wärmer. Der Dienstag beginnt mit vielen Wolken. Gebietsweise fällt Niederschlag, der an einigen Orten gefriert und weiter Glätte bringt. Später zieht er aber ab. Dazu wird es stellenweise neblig-trüb. Die Höchstwerte liegen bei 0 bis 3 Grad.

Trüb und neblig geht es in der Nacht zum Mittwoch weiter, gebietsweise fällt laut der Vorhersage Regen, der lokal gefriert. Die Tiefstwerte liegen bei 2 bis 0 Grad.

Bedeckt und regnerisch zeigt sich der Mittwoch laut Wetterdienst. Mit maximal 3 bis 6 Grad wird es wärmer als an den Vortagen.