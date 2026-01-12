Mitten in der Nacht bricht im Dachstuhl ein Feuer aus – Flammen erfassen blitzschnell das ganze Haus. Drei Menschen müssen ins Krankenhaus.

Schkeuditz - In der Nacht ist ein Einfamilienhaus in Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen) in Vollbrand geraten. Das Feuer brach aus ungeklärter Ursache gegen 2.00 Uhr im Dachstuhl des Hauses aus, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen schnell auf das gesamte Gebäude über. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar.

Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Drei Menschen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis zum frühen Morgen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.