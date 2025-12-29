Es ist schon ein sehr spezielles Vergnügen, das neue Jahr bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Badesee zu begrüßen. In Jena tun das normalerweise Hunderte Menschen am 1. Januar.

Mit dem Neujahrsschwimmen im Jenaer Schleichersee wird es 2026 nichts - der See ist von Eis überzogen. (Archivbild)

Jena - Hartgesottene Schwimmer, die das neue Jahr in Jena im nassen Element begrüßen wollten, müssen umplanen: Das traditionelle Neujahrsschwimmen im Schleichersee ist abgesagt worden. Grund ist eine fünf Zentimeter dicke Eisschicht auf dem See, die sich beim anhaltenden Frost der vergangenen Tage gebildet hat, wie die Stadtwerke Jena als Badbetreiber mitteilten. Der Schleichersee sei vollständig mit Eis überzogen, deshalb könne die Sicherheit der Teilnehmer nicht gewährleistet werden.

Beim vergangenen Jahreswechsel hatten sich Hunderte Wagemutige am Neujahrsschwimmen in dem Freibad beteiligt. Die Stadtwerke wollen die Veranstaltung nachholen, sobald das Eis wieder geschmolzen ist.