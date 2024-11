Berlin - Nach zweijähriger Schließzeit wegen Renovierung öffnet das Neuköllner Eisstadion wieder seine Pforten für kleine und große Eisläufer. Los geht es noch vor dem offiziellen Saisonstart mit einer sogenannten „Offenen Eisbahn“: Interessierte können dabei am Freitag von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr schon mal kostenlos ihre ersten Runden laufen.

Am Samstag steht dann die offizielle Wiedereröffnung an, dann wird auch Eintritt fällig. Einzeltickets für ein Eisbahn-Zeitfenster kosten 4 Euro (ermäßigt 2 Euro). Die Leihkosten für Schlittschuhe liegen je nach Leihdauer und Gruppengröße zwischen 2,50 Euro und 8 Euro.

Das Eisstadion im Werner-Seelenbinder-Sportpark wurde laut Bezirksamt Neukölln mit viel Aufwand überarbeitet. Unter anderem wurden die Ammoniak-Kälteanlage modernisiert und eine neue Abluftanlage für den Fall einer Havarie installiert.

Vor etwa zwei Wochen hatte die Senatsverwaltung für Inneres und Sport mitgeteilt, dass voraussichtlich auch alle anderen Berliner Eisstadien in der Winter-Saison geöffnet haben - mit Ausnahme des Erika-Heß-Eisstadions in Mitte. Genannt wurden das Horst-Dohm-Eisstadion in Wilmersdorf, die Eissporthallen im Sportforum Berlin in Hohenschönhausen und im Sportkomplex Paul-Heyse-Straße (Prenzlauer Berg) und das von privaten Pächtern geführte Eisstadion Lankwitz in Steglitz.