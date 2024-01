Schönebeck - Das Pretziener Wehr hat die Landeshauptstadt Magdeburg vor einem allzu hohen Elbehochwasser geschützt - am Freitag wird es angesichts sinkender Wasserstände wieder geschlossen. Das teilte der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt am Donnerstag in Magdeburg mit. Am 28. Dezember war das Wehr geöffnet worden.

Laut der Hochwasservorhersagezentrale führt die Elbe an den tschechischen und sächsischen Pegeln schon weniger Wasser. Die Wasserstände lägen schon unter den Richtwerten für die niedrigste der vier Alarmstufen. Der Rückgang setze sich auch in Sachsen-Anhalt fort.