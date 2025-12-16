Zweimal im Jahr reicht die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen Geld für Projekte aus. In den kommenden sechs Monaten können 200 Vorhaben nun auf einen Zuschuss bauen.

Die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen hat auf dem Gelände des Festspielhauses Hellerau ihren Sitz (Archivbild).

Dresden - Die sächsische Kulturstiftung fördert im ersten Halbjahr kommenden Jahres 200 Projekte und gibt dafür gut zwei Millionen Euro aus. Davon profitieren 60 Vorhaben in der Sparte Musik, 32 in der Bildenden Kunst und 29 in der Darstellenden Kunst, teilte die Stiftung mit. Ferner kommen Projekte im Bereich der Soziokultur (21), Film (20), Literatur (14) sowie spartenübergreifende Vorhaben (13) und Industriekultur (11) in den Genuss einer Förderung.

Zwei Drittel der Anträge wurden bewilligt

Zuvor waren 326 Anträge auf Projektförderung mit einem Antragsvolumen von rund 3,9 Millionen Euro bei der Kulturstiftung eingegangen. Knapp zwei Drittel der Anträge konnten durch die Fachbeiräte der Kulturstiftung für eine Förderung empfohlen werden, hieß es.

Unterstützt wird unter anderem das Projekt „Proudly made in Eibenstock“ mit dem sich die Erzgebirgsstadt im Herbst 2026 der Stickerei und ihrer großen Bedeutung für die Region widmet. Bürger können Texte zur Industriegeschichte der Stickerei einsenden, die wiederum den Dresdner Sinfonikern als Grundlage für Kompositionen dienen und bei einem Konzert in Eibenstock erklingen.

Förderung für deutsch-türkisches Literaturprojekt

Für das Projekt „Leipziger Debatte über Literatur: Istanbul – Literatur und Gesellschaft zwischen Orient und Okzident“ bekommt das Literaturhaus Leipzig eine Förderung in der Sparte Literatur. In einer Podiumsdiskussion mit Autorinnen und Autoren aus der Türkei und Deutschland wird die aktuelle Weltlage im Kontext des zunehmenden globalen Autoritarismus thematisiert.

Das Clubkino Glauchau erhält eine Förderung für sein generationsübergreifendes Jahresprogramm mit Filmvorführungen, Vorträgen und Podiumsdiskussionen. Der Verein LackStreicheKleber in Dresden wird bei seinem „Urban Art Festival Dresden 2026“ unterstützt, bei dem es um gesellschaftliche Utopien geht.