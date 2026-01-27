In Halle gab es seit Anfang des Jahres eine Häufung von Autodiebstählen. Jetzt warnt die Polizei. Was können Autobesitzer gegen die Diebe tun?

Die Täter schlagen die Scheiben ein, um die Autos zu stehlen. (Symbolbild)

Halle - Die Polizei warnt Autobesitzer vor einer erhöhten Gefahr von Diebstählen in Halle und gibt Tipps, wie sie sich dagegen schützen können. Was sollten Autofahrer wissen?

Wo schlugen die Täter zu?

Laut Polizei häuften sich seit Anfang 2026 die Taten in den Stadtteilen Landrain, südliche Innenstadt, Paulusviertel und in Halle-Neustadt. Die Täter schlugen in einem überwiegenden Teil der Fälle hintere Seitenscheiben von Autos ein, um die Fahrzeuge zu stehlen - oft mit erheblichem Schaden.

Elf Autos wurden bislang gestohlen. In drei Fällen kam es zu Einbrüchen, bei denen hintere Dreiecksfenster aufgebrochen und Innenverkleidungen beschädigt wurden. Ein Großteil der Taten geschah in den Nächten von Sonntag auf Montag.

Was können Autofahrer tun?

Die Polizei rät dazu, das eigene Auto nach Möglichkeit in gut beleuchteten und belebten Bereichen, in abgeschlossenen Garagen oder auf bewachten Parkplätzen zu parken.

Auch sollte sich vergewissert werden, dass das Auto immer verschlossen ist. Lenkrad- und Pedalsperren können abschrecken. Auch Alarmanlagen und Ortungssysteme können helfen. Das Auto sollte nach Manipulationsspuren abgesucht werden. Verdächtige Personen sollten sofort gemeldet werden.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer +49 345 224 1291.