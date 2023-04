Chemnitz - Die Mitteldeutsche Regiobahn Transdev soll elf batterieelektrische Züge für die Strecke der Linie RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig erhalten. Wie der Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) und der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) am Dienstag in Chemnitz mitteilten, soll das Bahnunternehmen Transdev ab Juni im Auftrag beider Zweckverbände fahren. Demnach laufe der Vertrag bis Ende 2031 - mit Option auf eine Vertragsverlängerung bis Ende 2033.

Im Vergabeverfahren habe sich das Bahnunternehmen Transdev gegen mehrere Mitbewerber behauptet. „Durchgesetzt hat sich ein in der Region überaus bekanntes Eisenbahnverkehrsunternehmen, mit dem wir schon seit Jahren partnerschaftlich kooperieren“, sagte VMS-Geschäftsführer Mathias Korda. Auch ZVNL-Geschäftsführer Bernd Irrgang zeigte sich erfreut: „Mit den neuen Fahrzeugen wird ab Sommer 2024 ein wesentlicher Qualitätssprung auf dieser wichtigen Nahverkehrsverbindung zwischen Leipzig und Chemnitz realisiert.“

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Bernhard Herrmann sprach von einem guten Tag für die Region Chemnitz. „Ich begrüße die Entscheidung, die wichtige Bahnverbindung zwischen Chemnitz und Leipzig ab nächstem Jahr mit modernen Zügen zu betreiben.“ Der derzeitige Betrieb der Bahnstrecke mit in die Jahre gekommenen Zügen sei nicht mehr zeitgemäß. In den nächsten Jahren müsse es darum gehen, die Verspätungen auf der Strecke zu verringern, so Herrmann.