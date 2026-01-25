Aufstiegskandidat SV Elversberg spielt Bochum vor allem in der ersten Halbzeit zeitweise her - verschenkt am Ende aber zwei Punkte.

Spiesen-Elversberg - Die SV Elversberg bleibt in dieser Saison zu Hause an der Kaiserlinde ungeschlagen, fällt im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga aber auf den vierten Tabellenplatz zurück. Die klar überlegene Mannschaft von Trainer Vincent Wagner betrieb beim 1:1 (0:1) gegen den VfL Bochum Chancenwucher.

Mats Pannewig (24. Minute) hatte Bochum vor 9.307 Zuschauern auf der Stadion-Baustelle wie aus dem Nichts in Führung gebracht. Lukas Petkov (53.) glich für die Saarländer aus.

Die Gäste bleiben nach dem 20. Spieltag in gefährlicher Nähe der Abstiegszone, auch wenn sie die zweite Niederlage seit dem Amtsantritt von Chefcoach Uwe Rösler Anfang Oktober gerade noch vermeiden konnten.

Tolle Einzelaktion von Pannewig

Die Gastgeber starteten stürmisch in die Partie, wurden aber kalt erwischt. Pannewig nahm den Ball im Strafraum gekonnt an, ließ Jan Gyamerah stehen, der bei Bochums 2:0 im Hinspiel nach sechs Minuten die zweitschnellste Gelb-Rote-Karte der Zweitligageschichte gesehen hatte, und schoss zum überraschenden 1:0 ein.

Mit einer Fünfer-Abwehrkette versuchten die Gäste nach der Pause, den Vorsprung zu verteidigen. Doch die SVE machte weiter Druck und Petkov schoss über Torwart Timo Horn hinweg vom Fünfmetereck zum Ausgleich ein. Mehr Zählbares gelang Elversberg trotz aller Offensivbemühungen nicht.