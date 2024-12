Elversberg im Jubiläums-Spiel an die Tabellenspitze

Braunschweig - Die SV Elversberg hat dank ihres Torjägers Fisnik Asllani die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen und die Abstiegssorgen von Eintracht Braunschweig vergrößert. Im 50. Zweitliga-Spiel in der Vereinsgeschichte der Saarländer war die Leihgabe der TSG Hoffenheim der herausragende Spieler und erzielte die ersten beiden Treffer beim 3:0 (0:0). Der 22-Jährige markierte in der 62. und 68. Minute seine Saisontore neun und zehn. Den Schlusspunkt setzte Maurice Neubauer (90.+1)

Die Braunschweiger sind nach dem vierten Spiel nacheinander ohne Sieg auf den 17. Tabellenplatz und damit auf einen Abstiegsrang gerutscht. Dabei hatten die Gastgeber in der ersten Halbzeit durchaus noch mitgehalten und präsentierten sich verbessert im Vergleich zum 0:5 bei Fortuna Düsseldorf.

Doch mit zunehmender Spieldauer und besonders nach der Pause setzten sich die Elversberger mit ihrer spielerischen Qualität durch. Vor allem Asllani machte der Eintracht-Defensive mehr und mehr Probleme. Der Sieg der Gäste war am Ende hoch verdient.