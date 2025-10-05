Elversberg hat nur kurzzeitig Probleme und spielt dann seine Klasse aus. Nach dem sechsten Sieg sind die Saarländer Tabellenführer.

Magdeburg - Die SV Elversberg hat die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Das 4:0 (2:0) beim Schlusslicht 1. FC Magdeburg war bereits der sechste Saisonsieg. Magdeburg hingegen wartet weiter auf den ersten Heimsieg, der Druck auf Trainer Markus Fiedler steigt nach der sechsten Saisonniederlage und der vierten Heimniederlage hintereinander weiter an.

Bambasé Conté (23. Minute) brachte Elversberg vor 21.884 Zuschauern in der Avnet-Arena in Führung, ehe Tom Zimmerschied (45.) vor der Pause erhöhte. Otto Stange (74.) und Jarzinho Malanga (80.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

Die Partie begann mit viel Schwung. In der dritten Minute gab es einen indirekten Freistoß im Elversberger Strafraum nach einem Regelverstoß von SV-Keeper Nicolas Kristof, doch Baris Atik (3.) setzte den Ball übers Tor. Elversberg konnte sich dann bei Kristof bedanken, der mit einer Fußparade gegen Rayan Ghrieb den Rückstand verhinderte. Danach traf Ghrieb (11.) von der Strafraumkante, allerdings stand er zuvor im Abseits.

Conté überragt in der Offensive

Auf der Gegenseite parierte FCM-Torhüter Dominik Reimann den Kopfball von Conté (22.), war dann aber machtlos, als Conté am langen Pfosten ungehindert einköpfte. Dann umkurvte der überragende Conté die halbe FCM-Abwehr und legte für Zimmerschied (45.), der nur einschieben brauchte, perfekt auf.

Anschließend spielte das Team von Vincent Wagner die Partie abgeklärt runter. Der FCM bemühte sich, zeigte eine gute Spielanlage, doch die Chancenverwertung ist nach wie vor das Hauptproblem. Effektiver dagegen die Gäste, die nach einem Konter dank Stange (74.) und Malanga (80.) weiter erhöhten.