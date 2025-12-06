Die SV Elversberg mischt im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga weiter munter mit. In Paderborn profitieren die Saarländer auch von einer mehr als 30-minütigen Überzahl.

Paderborn - Die SV Elversberg hat das Topspiel in der 2. Fußball-Bundesliga beim SC Paderborn gewonnen und ist nun erster Verfolger von Tabellenführer FC Schalke 04. Younes Ebnoutalib mit seinem elften Saisontor (32. Minute) und Frederik Schmahl (76.) erzielten die Tore zum 2:1 (1:0) für die Saarländer, die mit 30 Punkten am Rivalen aus Ostwestfalen (29) vorbeizogen.

Sven Michel (52.) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Paderborner, die nach einer Roten Karte für Calvin Brackelmann (58.) mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl spielen mussten. Der Abwehrspieler hatte Schmahl von hinten abgegrätscht.

Paderborn mit besserem Start

In einer ausgeglichenen Partie verzeichneten die Hausherren die ersten Chancen. Einen platzierten Schuss von Nick Bätzner (11.) lenkte Elversbergs Torwart Nicolas Kristof mit einer Glanzparade um den Pfosten.

Elversberg spielte zwar gefällig, entwickelte zunächst aber keine Gefahr. Doch dann schlug wieder einmal Torjäger Ebnoutalib zu. Nach einem kurz ausgeführten Eckball und einer präzisen Flanke von Tom Zimmerschied stand der Stürmer am langen Pfosten völlig frei und traf per Kopf zur Gäste-Führung.

Kurz vor der Pause hätte Bambasé Conté bei einem Konter sogar erhöhen können, doch sein Schuss wurde im letzten Moment geblockt. Das rächte sich nach der Pause, als Paderborn wesentlich druckvoller agierte und durch einen Direktschuss des eingewechselten Michel zum Ausgleich kam.

Kurz danach vergab Steffen Tigges eine XXL-Möglichkeit für die Hausherren, die in Unterzahl dann Glück hatten, dass ein zweiter Treffer von Ebnoutalib wegen einer vorherigen Abseitsstellung des Schützen annulliert wurde. Doch dann traf Schmahl mit einem strammen Schuss, der von Felix Götze abgefälscht wurde, zum Gäste-Sieg.