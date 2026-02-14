Dynamo Dresden schafft es über weite Strecken, nach dem FC Schalke auch die nächste Spitzenmannschaft in der 2. Bundesliga zu ärgern. Doch Elversberg ist am Ende cleverer.

Dresden - Die SV Elversberg ist vorübergehend auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga gesprungen. Bei Dynamo Dresden gewannen die Saarländer 2:1 (0:1) und beendeten damit die Dresdner Erfolgsserie. Alexander Rossipal (12. Minute) hatte zunächst die Führung für die Gastgeber erzielt. Nicholas Mickelson (58.) und Lukas Petkov (78.) drehten die Partie vor 29.155 Zuschauern zu Gunsten der Gäste. Dresden bleibt Vorletzter.

In einem munteren Zweitliga-Spiel zeigten die Gastgeber zunächst, warum sie im Jahr 2026 bis dahin ungeschlagen waren. Aufmerksam in der Abwehr, versuchten sie vornehmlich, über die Außen für Gefahr zu sorgen. Eine schöne Spielverlagerung von der rechten über die linke Seite brachte auch die Führung.

Elversberg kam erst in der zweiten Hälfte des ersten Durchgangs besser ins Spiel. Immer wieder versuchten es die Saarländer mit schnellen Kombinationen, doch bis zur Pause stand die Dresdner Defensive weitgehend sicher.

Elversberg nach der Pause zielstrebiger

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Elversberg spielte zielstrebiger auf das Dynamo-Tor, immer wieder angetrieben vom früheren Dresdner Tom Zimmerschied. Traf Felix Keitel (49.) noch das Außennetz, machte es Mickelson kurz darauf besser, als er die gesamte Dresdner Deckung düpierte und sicher einschob.

Von Dresden kam nur wenig Entlastung. Ein Fallrückzieher von Elversberg-Leihgabe Jason Ceka (70.), der am Tor vorbeiging, war noch die nennenswerteste Dynamo-Angriffsaktion in dieser Phase. Anders die Elversberger, die aus der nächsten klaren Möglichkeit durch Petkov das zweite Tor machte.

Danach ergaben sich für die nun drückenden Gastgeber noch genügend Möglichkeiten zum Ausgleich. Elversberg wartete auf Kontermöglichkeiten. In der Nachspielzeit rettete dann SV-Torhüter Nicolas Kristof den Sieg.