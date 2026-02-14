Marco Huck will es nochmal wissen. Der Ex-Weltmeister im Profiboxen setzt sich bei seiner Rückkehr große Ziele - der Auftakt verläuft vielversprechend.

Halle/Westfalen - Der frühere Weltmeister Marco Huck hat im Alter von 41 Jahren ein erfolgreiches Box-Comeback gefeiert. Der Schwergewichtler setzte sich in Halle/Westfalen gegen den Tschechen Vaclav Pejsar mit einem einstimmigen Punktsieg nach zehn Runden durch. „Liebe Fans - ich mach's wegen euch!“, sagte Huck nach dem Kampf im Ring-Interview bei DAZN.

Für Huck war es im 51. Profikampf eine Rückkehr an den Ort einer seiner größten Erfolge: Im westfälischen Halle war er 2009 im Cruisergewicht zum Weltmeister aufgestiegen. Danach hatte er den Titel insgesamt 13 Mal verteidigt.

Weitere Kämpfe sollen folgen - auch ein Titelfight?

Huck war im Juni 2024 nach fast vierjähriger Wettkampfpause in den Boxring zurückgekehrt und hatte trotz einer mäßigen Leistung in Berlin gegen den Griechen Evgenios Lazaridis gewonnen. Anschließend offenbarte der gebürtige Bielefelder, dass er sich zuvor im Training die rechte Mittelhand gebrochen hatte.

Jetzt stieg er wieder in den Ring, weitere Kämpfe sollen folgen - auch einen WM-Kampf hat er sich zum Ziel gesetzt. „Jeder, der mich kennt, weiß, wenn ich etwas mache, will ich der Beste sein“, hatte Huck vor dem Kampf gegen Pjsar gesagt.