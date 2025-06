Blankenhain - Abwehrspieler Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart fällt für die U21-Europameisterschaft aus. Der U17-Weltmeister laboriert weiter an einer Entzündung im Unterschenkel. „Er wird leider die Europameisterschaft verpassen. Das ist sehr schade, weil wir uns auf ihn gefreut haben“, sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo. „Das wäre der nächste Schritt für ihn gewesen. Er hat Top-Leistungen gezeigt beim VfB Stuttgart. Auch er ist sehr traurig.“

Zwei weitere Jung-Profis vor EM-Aus

Jeltsch, der im Januar zum VfB gewechselt war und zuletzt mit dem Club den DFB-Pokal gewann, hofft, spätestens zum Vorbereitungsstart der Schwaben wieder fit zu sein. Er hatte vor seinem Debüt im Trikot dieser Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gestanden.

Der 18-Jährige ist der erste Profi, den Di Salvo aus seinem vorläufigen Aufgebot streichen muss. Er muss bis Mittwoch-Mitternacht seinen endgültigen Kader für die EM-Endrunde vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei bei der Europäischen Fußball-Union melden. Einem Feldspieler und einem Torhüter muss er also noch die enttäuschende Nachricht überbringen, bei dem Turnier nicht dabei zu sein.

Woltemade erst bei Nagelsmann gefordert

Später zur Mannschaft stoßen wird Bundesliga-Saisonaufsteiger Nick Woltemade, der mit dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann noch das Final-Turnier der Nations League bestreitet. Die U21 reist am Sonntag in die Slowakei, wo sie nördlich von Bratislava in Modra logiert. Woltemade wird von Montag an bei der U21-Nationalmannschaft erwartet.

Angeschlagen mussten Pharrel Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) und Tim Oermann (VfL Bochum) im U21-Trainingslager in Thüringen kürzertreten. Di Salvo berichtete von muskulären Problemen der beiden Verteidiger. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass sie bei der Europameisterschaft mit dabei sein können“, sagte der Coach.

Geheimtest am Donnerstag

Die U21-Nationalmannschaft bereitet sich noch bis Mittwoch im Weimarer Land auf die EM vor. Am Donnerstag steht in Frankfurt/Main unter Ausschluss der Öffentlichkeit die EM-Generalprobe in einem Länderspiel gegen die ebenfalls qualifizierten Finnen an.

Nach dem Vorrunden-Aus im Sommer 2023 will die DFB-Auswahl diesmal wieder das Finale erreichen. Slowenien (12. Juni), Tschechien (15. Juni) und England (18. Juni) sind die Gruppengegner. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Viertelfinale.