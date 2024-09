Schiedsrichter François Letexier und sein Team überzeugte bei der EM im Sommer. Nun leitet der französische Final-Referee erneut eine Partie in Deutschland - diesmal in der Champions League.

Leipzig - RB Leipzig bekommt in seinem zweiten Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Dazn) gegen Juventus Turin einen Top-Schiedsrichter. Der Franzose François Letexier wurde mit der Leitung der Partie beauftragt. Letexier leitete das diesjährige EM-Finale zwischen Spanien und England (2:1). Auch die beiden Assistenten an den Linien, Cyril Mugnier und Mehdi Rahmouni, waren beim Endspiel im Sommer in Berlin im Einsatz. Mit den Franzosen hatte RB in seiner Europapokal-Geschichte noch nie zu tun.