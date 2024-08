Leipzig - RB Leipzig hat vor dem Heimspielauftakt gegen den VfL Bochum an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga noch einmal emotionalen Schwung geholt. Die Mannschaft von Marco Rose trainierte heute öffentlich vor mehreren hundert Fans am Cottaweg. Nur die zuletzt angeschlagenen Eljif Elmas und El Chadaille Bitshiabu absolvierten individuelle Einheiten, sollen aber am Ende dieser Woche wieder ins Teamtraining einsteigen. Ebenfalls Extra-Training hatten Christoph Baumgartner nach seinem kleinen Eingriff im Knie sowie Xaver Schlager nach seiner Kreuzband-Operation.

Nach dem 4:1-im Erstrunden-Duell mit Rot-Weiss Essen im DFB-Pokal startet RB gegen Bochum in den Liga-Alltag. Dabei sollten die Sachsen gewarnt sein, denn beim letzten Auftritt im vergangenen Oktober in der Red Bull Arena entführte Bochum beim 0:0 einen Zähler. Das Rückrundenspiel gewann RB im Ruhrpott mit 4:1.