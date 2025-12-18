Prignitz - Im Landkreis Prignitz ist ein Emu entlaufen. Das Veterinäramt konnte den privaten Halter ausfindig machen, der den Laufvogel wieder einfangen muss, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Zuvor berichteten mehrere Medien. Bürger hatten in den vergangenen Tagen mehrmals Sichtungen eines Emus gemeldet.

Der Kreis warnte: Bürgerinnen und Bürger sollten sich dem Tier nicht nähern und ihn nicht anfassen. „Emus gelten als Fluchttiere. Eine Einmischung Dritter wäre daher kontraproduktiv.“

Die flugunfähigen Emus kommen in freier Wildbahn in Australien vor und sind nach dem Strauß die zweitgrößten Laufvögel der Erde. Sie können eine Körperhöhe von bis zu 1,90 Meter erreichen. Die Tiere unternehmen oft lange Wanderungen auf der Suche nach geeigneter Nahrung und sind sehr schnell.