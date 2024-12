Berlin/Stuttgart - Der 1. FC Union Berlin will beim Vizemeister VfB Stuttgart zurück in die Erfolgsspur. Die Berliner treten zum Auftakt des 13. Bundesliga-Spieltags bei den Schwaben (20.30 Uhr/DAZN) an. Nach einem starken Saisonstart konnte der FCU zuletzt fünfmal in der Liga nicht gewinnen. Die letzten beiden Partien gingen verloren.

Abwehrspieler Diogo Leite steht Trainer Bo Svensson nach einer kurzen Verletzungspause wieder zur Verfügung. Angreifer Kevin Volland fehlt krankheitsbedingt. Der VfB konnte bislang nicht an die Ergebnisse aus der Vorsaison anknüpfen und steht auf Platz neun. Nationalspieler Deniz Undav ist einer von mehreren Ausfällen bei den Schwaben.