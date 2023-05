Cottbus - Dem FC Energie Cottbus fehlt nur noch ein Sieg zur Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Nordost. Auch ohne den gesperrten Trainer Claus-Dieter Wollitz kamen die Lausitzer am Sonntag zu einem ungefährdeten 3:1 (3:0)-Sieg bei Germania Halberstadt und bauten den Vorsprung auf Rot-Weiß Erfurt auf vier Punkte aus. Die Thüringer hatten am Freitag beim SV Babelsberg eine 0:2-Niederlage kassiert.

Mit einem Heimsieg im Topspiel gegen Erfurt kann sich Energie Cottbus am kommenden Samstag endgültig den Regionalliga-Titel sichern. Mit der SpVgg Unterhaching steht der Gegner des Nordost-Vertreters in den Aufstiegsspielen am 7. und 11. Juni bereits fest. Unterhaching hatte sich unter der Leitung von Trainer Sandro Wagner am Samstag durch einen 2:0-Sieg bei der DJK Vilzing vorzeitig die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern gesichert.

Trainer Claus-Dieter Wollitz verfolgte die Partie in Halberstadt von der Tribüne aus. Wollitz war wegen der achten Gelben Karte zum zweiten Mal in dieser Saison gesperrt. Er sah ein über weite Strecken einseitiges Spiel, in dem Malcolm Badu nach drei Minuten sowie Jan Shcherbakovski (21.) den Favoriten schon frühzeitig mit 2:0 in Führung schossen. Badu traf auch zum 3:0-Pausenstand (38.). Silvio Rust verkürzte in der 61. Minute auf 1:3.