Energie macht Ernst im Kampf um den Aufstieg. Die Lausitzer holen einen Ex-Bundesliga-Profi. Sein Bruder ist schon jetzt eine Schlüsselfigur.

Cottbus - Die Cigerci-Brüder Tolcay und Tolga sollen bei Drittliga-Tabellenführer Energie Cottbus künftig gemeinsam die Fäden im Mittelfeld ziehen. Der frühere Bundesliga-Profi Tolga Cigerci (33) unterschrieb bei den Lausitzern, wie Energie mitteilte. Zuvor hatten Tag24, die „Lausitzer Rundschau“ und „Bild“ übereinstimmend berichtet. Der Türkei-Deutsche war zuletzt vereinslos und hielt sich im Herbst in Cottbus fit. Eine Verpflichtung scheiterte aber zuvor an den finanziellen Rahmenbedingungen.

„Tolga ist ein Spieler, der Erfahrung und Ausstrahlung auf einem ganz anderen Level mitbringt. Das haben wir in der Zeit, als er bei uns hier mittrainiert hat, jeden Tag sehen können“, sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, abgewogen und uns letztlich gemeinsam dazu entschieden, dass wir diesen Schritt gehen möchten.

Tolcay Cigerci (31) spielt seit Sommer 2024 für Energie und ist einer der Schlüsselspieler. Sein älterer Bruder spielte in der Bundesliga für Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach.

Die Brandenburger machen offenbar Ernst mit ihren Aufstiegsambitionen. Medienberichten zufolge verstärken sie sich auch in der Abwehr mit Mladen Cvjetinovic (22) von Zweitligist Holstein Kiel. Der gebürtige Berliner soll per Leihe bis Saisonende kommen.