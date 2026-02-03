Kaum rollt der Verkehr nach dem Warnstreik wieder, entgleist vor dem Hauptbahnhof eine Bahn. Das Fahrzeug ist inzwischen geborgen. Die Ursache ist noch unklar.

Leipzig - Wegen einer entgleisten Straßenbahn ist es in Leipzig am Morgen zu Ausfällen und Behinderungen im öffentlichen Personennahverkehr gekommen. Laut Fahrplanauskunft der Leipziger Verkehrsbetriebe ist die Bahn im Bereich der Haltestelle unmittelbar vor dem Hauptbahnhof entgleist.

Die Bahn ist gegen 7.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache aus dem Gleis gesprungen, sagte ein Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe der Deutschen Presse-Agentur. Dabei wurde ein Geländer beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Straßenbahnen seien an der betroffenen Stelle mit rund 15 Kilometern pro Stunde sehr langsam unterwegs. Bereits gegen 9 Uhr war das Schienenfahrzeug weggeräumt worden. Derzeit werde es in einer Werkstatt untersucht. An der betroffenen Gleisstelle habe es zudem Probefahrten gegeben, so der Sprecher weiter.

Aufgrund der zentralen Lage des betroffenen Gleisabschnitts könne es vereinzelt noch zu Auswirkungen im Straßenbahnnetz kommen. Das Gleis werde aber bereits wieder für den Verkehr genutzt, sodass sich die Lage normalisiere.

Der Verkehr war erst am Morgen nach dem Warnstreik am Vortag wieder angelaufen.