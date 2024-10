Mit einem Sieg in Hannover kann Cottbus auf einen Aufstiegsplatz springen. Doch gegen die abstiegsbedrohten Niedersachsen reißt die Brandenburger Siegesserie.

Energie Cottbus kommt in Hannover nicht über ein Remis hinaus.

Cottbus - Der FC Energie Cottbus bleibt auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Tore gelangen dem Aufsteiger aus der Lausitz beim 0:0 im Auswärtsspiel der 3. Liga bei Hannover 96 II aber nicht. Cottbus, das zuletzt vier Siege in Serie erkämpft hatte, kletterte mit dem Remis in der Tabelle auf Platz vier.

„Der Klassenerhalt ist und bleibt unser Saisonziel. Jeder Punkt ist wichtig“, sagte Energie-Präsident Sebastian Lemke bei Magenta Sport. Unter den 3300 Zuschauern in der Heinz-von-Heyden-Arena in Hannover waren mehr als 1500 Fans aus Cottbus. Sie sahen am Sonntag ein durchschnittliches Drittliga-Spiel mit vielen Ungenauigkeiten auf beiden Seiten.

Energie konnte in Hannover auch auf Torhüter Elias Bethke und Topstürmer Elias Bethke zurückgreifen. Beide waren zuletzt angeschlagen und hatten einige Trainingseinheiten auslassen müssen.

Die Gäste hatten in der ersten halben Stunde mehr vom Spiel. Anschließend erspielte sich Hannover aber mehrere gute Torchancen. Torhüter Bethke rettete mehrmals großartig. Der eingewechselte Maximilian Pronichev verpasste in der 80. Minute den möglichen Auswärtssieg für Cottbus.