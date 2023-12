Halle - Die Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr weniger Energie verbraucht als im Vorjahr. Der Verbrauch sank im Vergleich zum Jahr 2021 um 7,2 Prozent auf 239 Petajoule, wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte. Der Rückgang lag damit unter dem Bundesdurchschnitt von 9,1 Prozent.

Außer im Landkreis Stendal mit einem Plus des Verbrauchs von 3,3 Prozent ging in allen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten der Verbrauch zurück. Am stärksten sank der Energieverbrauch in Industriebetrieben um 29,9 Prozent im Landkreis Wittenberg. Bei den Energieträgern lag Erdgas mit einem Anteil von 34,8 Prozent vor Strom (15,4 Prozent).