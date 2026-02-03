Dresden - Der hohe Einsatz von Streusalz hat nach Ansicht von Naturschützern fatale Folgen für Bäume, Böden und Gewässer in Sachsen. In Kombination mit Trockenstress schwächt Streusalz Stadtbäume dauerhaft und verkürzt ihre Lebensdauer, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) im Freistaat mitteilte. Er fordert die Kommunen auf, die Belastungen aus dem Winter im Frühjahr aktiv auszugleichen.

Insbesondere in Städten seien Bäume bereits stark belastet, betonte der Verband. Verdichtete Böden, wenig Wurzelraum sowie Hitze- und Trockenperioden setzen ihnen zu. Streusalz wirkt den Angaben zufolge als zusätzlicher Stressfaktor, dessen Folgen oft erst zeitverzögert sichtbar würden. „Regelmäßiges Wässern und eine gezielte Nährstoffversorgung im Frühjahr sind deutlich günstiger als Fällungen und Nachpflanzungen mit unsicheren Anwuchsraten“, erläuterte Felix Ekardt, Vorsitzender des BUND Sachsen.