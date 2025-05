„Entsetzlich“: Auto fährt in Liverpool in Menschenmenge

Ein Auto ist in eine Menschenmenge gefahren.

Liverpool - Tausende Fußballfans feiern auf den Straßen die Meisterschaft ihres FC Liverpool, die Stimmung ist ausgelassen, zahlreiche Kindern jubeln ihren Idolen zu. Plötzlich fährt ein Auto in die Menschenmenge. Augenzeugen berichten von lauten Schreien, Chaos bricht aus, es gibt mehrere Verletzte.

„Die Szenen in Liverpool sind entsetzlich“, schrieb Premierminister Keir Starmer wenig später auf der Plattform X. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde festgesetzt, wie die Polizei mitteilte. Es handle sich um einen 53-jährigen Briten. Die Hintergründe sind noch unklar.

Der Vorfall ereignete sich am Rande der Liverpooler Feierlichkeiten. Das Team der Meistermannschaft war dem Vernehmen nach nicht in unmittelbarer Nähe. Dafür Tausende Menschen, die feiern wollten. „Meine Gedanken sind bei all den Verletzten und Betroffenen“, schrieb Starmer. „Ich möchte der Polizei und den Rettungskräften für ihre schnelle und andauernde Reaktion auf diesen schockierenden Vorfall danken.“

In den sozialen Medien verbreiteten sich Videos und Fotos, die den Vorfall zeigen sollen. Das Fahrzeug war demnach ein Auto mit dunkler Lackierung, das mehrere Meter durch die Menschenmasse fuhr. Verifiziert sind die Aufnahmen nicht.

Festgenommener Mann kommt aus der Gegend

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Der North West Ambulance Service teilte mit: „Wir untersuchen derzeit die Lage und arbeiten mit den Einsatzkräften anderer Rettungsdienste zusammen. Unsere Priorität ist es, dass Menschen so schnell wie möglich die medizinische Hilfe bekommen, die sie brauchen.“

Der Festgenommene komme aus der Gegend, teilte die Polizei mit. Sie bat darum, nicht über die Umstände des Vorfalls zu spekulieren. Die Ermittlungen dauerten an. Man solle online auch keine verstörenden Aufnahmen teilen, sondern Videomaterial und andere Informationen direkt an die Polizei schicken. Informationen könnten auch anonym eingereicht werden.

Tausende Menschen feierten den FC Liverpool

Der FC Liverpool hatte den Sieg in der Meisterschaft zuvor ausgiebig gefeiert. Die Mannschaft fuhr in einem offenen Bus eine zehn Meilen lange Route durch die Stadt.

Die Reds von Trainer Arne Slot hatten sich bereits Ende April vorzeitig die Meisterschaft in der Premier League gesichert, der letzte Spieltag war am Sonntag. Zu der Siegesfeier waren bis zu eine Million Menschen erwartet worden. Der Club teilte auf der Plattform X mit, mit den Behörden in Austausch zu stehen. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Betroffenen dieses schweren Vorfalls“, schrieb der FC Liverpool.

Bei der Polizei gingen den Angaben zufolge kurz nach 18.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) erste Berichte über einen Unfall ein. Zunächst war von einem Unfall mit Fußgängern die Rede. Der Nachrichtensender Sky News zitierte eine mutmaßliche Augenzeugin, die von Schreien berichtete. Ein Auto sei über Menschen gefahren.