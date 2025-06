Juhnke soll am Kurfürstendamm einen eigenen Platz bekommen. Zu seinem 20. Todestag im April hat das nicht geklappt. Aber so langsam könnte es etwas werden.

Direkt am Kurfürstendamm soll Harald Juhnke seinen eigenen Platz bekommen. (Archivbild)

Berlin - Am Kurfürstendamm in Berlin soll ein Harald-Juhnke-Platz entstehen - inzwischen steht die genaue Fläche dafür fest. Das Areal an der Kreuzung Kurfürstendamm, Grolmanstraße und Uhlandstraße ist knapp 470 Quadratmeter groß und soll möglichst bald offiziell nach dem Berliner Schauspieler und Entertainer benannt werden, wie das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf auf dpa-Anfrage mitteilte.

Kommen noch Einwände gegen die Umbenennung?

Die Umbenennung ist wirksam, wenn bis zum 1. September keine Widersprüche dagegen eingehen. Erst dann darf das Straßenschild aufgestellt werden, das die FDP-Fraktion im Bezirksparlament längst hat anfertigen lassen.

Harald Juhnke wurde 1929 in der Städtischen Frauenklinik Charlottenburg geboren und startete früh eine Karriere als Schauspieler. Rund fünf Jahrzehnte lang gehörte er zu den prägenden Figuren der Unterhaltungsbranche im Theater und deutschen Fernsehen. Eng verbunden war er mit der Theaterszene im Berliner Westen. Er starb am 1. April 2005.