Merseburg - Die Entwicklung des neuen Chemieparks Leuna 3 bei Merseburg kommt weiter voran. Wie der Saalekreis mitteilte, wurden rund 16 Hektar von der staatlichen Bodenverwertungs- und verwaltungs GmbH (BVVG) gekauft. Darüber hinaus werde mit weiteren Flächeneigentümern verhandelt. In unmittelbarer Nähe zum bestehenden Chemiepark in Leuna soll auf 200 Hektar Fläche ein neuer Chemiepark entstehen. Das Projekt gilt als ein zentrales Vorhaben des Strukturwandels in der Region und wird mit mehr als 180 Millionen Euro gefördert. Die Projektentwicklung läuft nach Angaben des Kreises seit drei Jahren. Derzeit werde neben dem Flächenerwerb an einem Bebauungsplan gearbeitet.