Die Schäden nach einem Kabeldiebstahl sind wieder behoben. Die Züge zwischen Leipzig und Erfurt können wieder planmäßig fahren.

Schkopau - Auf der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Erfurt sind die Reparaturen nach einem Kabeldiebstahl beendet. Die Züge fahren wieder planmäßig, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Abend mitteilte.

Auf der Strecke war es in Sachsen-Anhalt zu Einschränkungen im Regional- und vor allem Fernverkehr gekommen. ICE und IC wurden vor allem über Naumburg umgeleitet, was zu Verspätungen führte. Vereinzelt mussten auch Züge der „Sprinter“-Linien 15 und 29 ausfallen.

Die Signalstörung gab es nach Angaben der Bahn an den Standorten Dörstewitz in der Gemeinde Schkopau im Saalekreis sowie im Ortsteil Saubach von Finneland im Burgenlandkreis.