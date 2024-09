Ein ausgebreitetes Handtuch und Badekleidung - kein ungewöhnlicher Anblick an einem Badegewässer. Doch am Erfurter Ebersee lösten sie am Morgen eine großangelegte Suche aus.

Erfurt - Am Ebersee in Erfurt hat es einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gegeben. Laut Angaben der Polizei wurden am Vormittag am Seeufer gefaltete Bekleidung und ein Badetuch ohne Besitzer gefunden. Ein Badeunfall könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher.

Zuerst wurde der Bereich des Sees im Erfurter Ortsteil Stotternheim zu Fuß abgesucht, jedoch ohne Erfolg. Im Anschluss kamen noch ein Fährtenhund sowie ein Hubschrauber zum Einsatz. Der Großeinsatz endete laut den Beamten ergebnislos. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise.